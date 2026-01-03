Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 52 bin 700 paket sigara ele geçirildi

        Şanlıurfa'da bir tırda gümrük kaçağı 52 bin 700 paket sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 21:12 Güncelleme: 03.01.2026 - 21:12
        Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 52 bin 700 paket sigara ele geçirildi
        Şanlıurfa'da bir tırda gümrük kaçağı 52 bin 700 paket sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında çalışmalar yapıldı.

        Ekiplerce Şanlıurfa-Mardin kara yolunda durdurulan bir tırda yapılan aramada, gümrük kaçağı 52 bin 700 paket sigara, 30 bin 400 paket ısıtılan tütün mamulü, 2 bin 700 elektronik sigara ve 5 bin puro ele geçirildi.

        Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

