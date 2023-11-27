Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mesut Akbulut (35) idaresindeki 63 AB 796 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Mardin kara yolunun 25. kilometresinde devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü Akbulut, ambulansla kaldırıldığı Harran Üniversitesi Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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