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        AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Yazmacı'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı:

        AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Asuman Cevahir Yazmacı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılında mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 11:18 Güncelleme: 10.11.2023 - 11:18
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        AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Yazmacı'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı:
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        AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Asuman Cevahir Yazmacı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 85’inci yılında mesaj yayımladı.

        Yazmacı mesajında, Atatürk'ün sadece asker ve devlet adamı olmadığını, aynı zaman da duruşuyla, ileri görüşüyle, düşünceleriyle, hoşgörüsüyle milletin yolunu aydınlattığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Gazi Mustafa Kemal, hayatını ülkesine ve ideallerine adamış, milletine duyduğu sonsuz güven ve inançla bütün dünyaya örnek olacak bir bağımsızlık mücadelesini önce zaferle, sonra cumhuriyetle taçlandırmıştır. Cumhuriyetimizin bir asrı doldurduğu, Türkiye Yüzyılı'nın başladığı bu yıl, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği ülkemizi sorumluluklarımızın bilinciyle muasır medeniyetler seviyesine taşıyacağız. Ülkemizi, Şanlıurfamızı Türkiye Yüzyılı'nda daha ileri noktalara taşıyabilmek için muhtaç olduğumuz kudretin damarlarımızdaki asil kanda mevcut olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu bilinçle, kadın-erkek, genç-yaşlı, çocuk-büyük demeden herkesin üzerine düşen görevleri bir bir yapacağını ve güzel şehrimizi başta olmak üzere, ülkemizi daha ileri noktalara taşıyacağımıza inanıyorum. Bundan bir asır önce İstiklal Harbini başlatarak, Anadolu topraklarına gömülmeye çalışılan milletimizin önünde yeni bir ufuk açan Gazi Mustafa Kemal Atatürk için yapılacak en önemli iş, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle ebediyete intikalinin 85'inci yıl dönümünde, İstiklal Mücadelemizin Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum."

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