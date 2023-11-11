Stat:11Nisan

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Kadir Beyaz, Haydar Avcı

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Erzhan, Mboula, Ndiaye, Abdullah Aydın (Dk. 86 Özgür Baran Aksaka), Donsah (Dk. 46 Cumali Bişi), Enver Cenk Şahin (Dk. 76 Adem Eren Kabak), Mehmet Yiğit, Toure (Dk. 76 Muhammet Arslantaş), Semih Karadeniz, Mert Çapar (Dk. 74 Barış Ekinciler), Barış Gök

Ümraniyespor: Abdulsamed Damlu, Cavare, Glumac, Hasan Ayaroğlu, Popov, Cofie (Dk. 84 Mustafa Eser), Coşkun Şahinoğlu, Serkan Göksu (Dk. 84 İlhami Siraçhan Nas), Onur Ayık (Dk.72 Uğur Kaan Yıldız), Emre Demir (Dk. 58 Melih Okutan), Klonaridis (Dk. 72 Bregu)

Gol: Dk. 17 Onur Ayık (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Coşkun Şahinoğlu Dk. 69 Abdulsamed Damlu, Dk. 90 Mustafa Eser (Ümraniyespor)

ŞANLIURFA

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.