Fenerbahçe kafilesi Şanlıurfa'dan ayrıldı
2023 Turkcell Süper Kupa maçının tatil edilmesinin ardından Fenerbahçe kafilesi, Şanlıurfa'dan ayrıldı.
2023 Turkcell Süper Kupa maçının tatil edilmesinin ardından Fenerbahçe kafilesi, Şanlıurfa'dan ayrıldı.
Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda Galatasaray Süper Kupa mücadelesine katılmak üzere kente gelen sarı-lacivertli ekip, otobüsle GAP Havalimanı'na yoğun güvenlik önlemi altında geldi.
Özel uçakla kentten ayrılan kafilede futbolcuların yanı sıra Kulüp Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.
Kafileyi, taraftar grupları da uğurladı.
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