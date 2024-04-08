Erden Timur'dan tatil edilen Süper Kupa maçı açıklaması: "Keşke normal şekilde oynansaydı"

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Timur, "Bu gerginliğin bir an önce bitmesi lazım. Münferit de olsa belli olaylar yaşanıyor. Gerginlik artarsa daha farklı durumlar olmasından endişe ediliyor. Hepimiz haksızlıklar olduğunu iddia ediyoruz. Ne yaşanırsa yaşansın haksızlığın vuku bulduğu yer saha. Yarından tezi yok yabancı hakemleri seçip, önce bu sene sonra da geçmiş senelere bakılıp ne haksızlık yapıldığına bakılması gerekiyor." diye konuştu.

Kaosun kimseye faydasının dokunmadığını dile getiren Timur, şunları kaydetti:

"Bize göre bize çok büyük haksızlık yapılıyor, başkasına göre onlara büyük haksızlık yapılıyor. Ne varsa ortaya çıksın. Geçenlerde hakem semineri sızdırıldı, sonra federasyon her şeyi yayınladı. Kendisinden emin olan kimsenin şeffaflıktan çekinmemesi lazım. Toplumun her şeyi görme hakkı var. Kendi yanlışlarımızı, kendi eksikliklerimizi, bilgiyi gizleyerek manipüle edebiliriz. İnşallah bu maç da böyle bir şeye vesile olur."

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"ŞAHSIMA 20'YE YAKIN KEZ HAKARET EDİLDİ AMA BEN KİMSEYE HAKARET ETMEDİM"

Erden Timur, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un olağanüstü genel kurulda söylediği "Her gece yatarken bizi düşün." sözleri hatırlatarak yöneltilen "Rahat uyuyor musunuz?" şeklindeki soruyu şöyle yanıtladı:

"Çok rahat uyuyorum. Onda hiçbir zaman sorun yok. İnsanın rahat uyuması iç huzuruna bağlı. Karşıtlık olması toplumu gerecek. Çok söyleyecek laf var. Şahsıma 20'ye yakın kez hakaret edildi ama ben kimseye hakaret etmedim. Herhalde en genç yöneticilerden birisiyim. Böyle şeylere tecrübesizlikle karşılık verecek yaştayım. Karşılık versem taraftardan çok daha olumlu şeyler alabilirim. Ama toplumun gerilmemesi için gerekeni yapmamız lazım."