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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Erden Timur'dan tatil edilen Süper Kupa maçı açıklaması: "Keşke normal şekilde oynansaydı" - Galatasaray Haberleri

        Erden Timur'dan tatil edilen Süper Kupa maçı açıklaması: "Keşke normal şekilde oynansaydı"

        Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Turkcell Süper Kupa'da karşılaştıkları Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle tatil edilen maçla ilgili "Böyle bir maç olmasını kimse istemezdi. Keşke normal şekilde oynanıp tamamlansaydı." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 00:41 Güncelleme: 08.04.2024 - 01:23
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        "Keşke normal şekilde oynansaydı"
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        Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Timur, "Bu gerginliğin bir an önce bitmesi lazım. Münferit de olsa belli olaylar yaşanıyor. Gerginlik artarsa daha farklı durumlar olmasından endişe ediliyor. Hepimiz haksızlıklar olduğunu iddia ediyoruz. Ne yaşanırsa yaşansın haksızlığın vuku bulduğu yer saha. Yarından tezi yok yabancı hakemleri seçip, önce bu sene sonra da geçmiş senelere bakılıp ne haksızlık yapıldığına bakılması gerekiyor." diye konuştu.

        Kaosun kimseye faydasının dokunmadığını dile getiren Timur, şunları kaydetti:

        "Bize göre bize çok büyük haksızlık yapılıyor, başkasına göre onlara büyük haksızlık yapılıyor. Ne varsa ortaya çıksın. Geçenlerde hakem semineri sızdırıldı, sonra federasyon her şeyi yayınladı. Kendisinden emin olan kimsenin şeffaflıktan çekinmemesi lazım. Toplumun her şeyi görme hakkı var. Kendi yanlışlarımızı, kendi eksikliklerimizi, bilgiyi gizleyerek manipüle edebiliriz. İnşallah bu maç da böyle bir şeye vesile olur."

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        "ŞAHSIMA 20'YE YAKIN KEZ HAKARET EDİLDİ AMA BEN KİMSEYE HAKARET ETMEDİM"

        Erden Timur, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un olağanüstü genel kurulda söylediği "Her gece yatarken bizi düşün." sözleri hatırlatarak yöneltilen "Rahat uyuyor musunuz?" şeklindeki soruyu şöyle yanıtladı:

        "Çok rahat uyuyorum. Onda hiçbir zaman sorun yok. İnsanın rahat uyuması iç huzuruna bağlı. Karşıtlık olması toplumu gerecek. Çok söyleyecek laf var. Şahsıma 20'ye yakın kez hakaret edildi ama ben kimseye hakaret etmedim. Herhalde en genç yöneticilerden birisiyim. Böyle şeylere tecrübesizlikle karşılık verecek yaştayım. Karşılık versem taraftardan çok daha olumlu şeyler alabilirim. Ama toplumun gerilmemesi için gerekeni yapmamız lazım."

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin 18 Temmuz'da seçime gidileceğini açıklamasıyla ilgili de konuşan Timur, "Federasyonu birçok kez istifaya davet ettik. Kulüpler Birliği Vakfı, federasyonun seçime gitmesi için imza toplamaya başlıyordu. Sonrasında da federasyon böyle bir açıklama yaptı. Zaten kulüplerin gösterdiği tavırda da amaç hasıl oldu. Doğru federasyon, doğru kurullar olsun istiyoruz. Rekabet edecek insanlar şimdiden çalışmaya başlayacak. Ama listeler 100'e yakın insandan oluşuyormuş. Bir kişinin bir haftada buna hazırlanması mümkün değil. Federasyon da 18 Temmuz kararını vermiş. Kulüplerin de tavrı gerçekleşti. Bizim kulübümüz imzayla seçime götürme taraftarıydı. İmzaya gerek kalmadan seçim açıklandı." ifadelerini kullandı.

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        Futboldaki gerginliğin azaltılması için her şeyin yapılması gerektiğini anlatan Timur, "Bu konuda herkesin bir adım atması lazım. Ne yapılması gerekiyorsa yapılmalı. Biz bunlar için federasyona yazı da verdik, adımları aylar öncesinden attık. Karşılığında 'evet' denilsin yeter." değerlendirmesinde bulundu.

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