Ali Koç'tan TFF'ye sert sözler!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa mücadelesi öncesinde Şanlıurfa'da açıklamalarda bulundu. Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu için sert sözler söyledi.

Ali Koç'un TFF ile ilgili açıklamaları:

"TFF isteseniz, planlasanız, kurgulasanız bu kadar çok olayı isteseniz hiç kimse aynı sezona sığdıramazdı. Sihirbaz olsanız olmazdı. Daha ne olması gerekiyor aynaya bakıp yüzleşmek için. Yalpalayan, yolda giderken anlık refleksle kararlar alan, aldığı pek çok karardan dönen, maç planlaması yapmaktan uzak, hatta bile bile mi Türkiye'nin büyük camialarını karşı karşıya getiriyorlar, bilemiyorum. Birçok uygulama, adım buna sebebiyet veriyor. Normal bir federasyon, 15 Mart'a kadar bekler, Türk takımlarının tur atlayıp atlamamasına göre tarih belirler. Onlar ne yaptılar, beklemediler. Bir SÜper Kupa için tüm ligleri tatil ettiler, onun için yayıncı kuruluşa çok sempatik gözüküyorlar."

"Galatasaray da turu atlasaydı bugün bu maç oynanacak mıydı? İstanbul - Şanlıurfa mesafesi, Atina'dan iki misli. İki olayı birbiriyle eş değer tutmak samimiyetsizdir. Biz Karagümrük maçını oynayalım, erteleyelim, bu maçı sezon sonuna erteleyelim. Hadi sezon başına sığdıramadınız sezon başı oynayalım. Rakibimizi mazeret kullanarak onlar istemiyor diyorlar. Karagümrük de istemiyor, onları ne yapacaksınız diyoruz, hallederiz diyorlar. Karagümrük'e gücün yetiyor, Galatasaray'a yetmiyor, öyle mi?"

2011 SÜPER KUPASI

"Biz Şanlıurfa'ya borçluyuz. Şanlıurfa'daki Fenerbahçeliler'e, esnafına borçluyuz. Telafi edeceğiz. Öncelikle biletlerin hepsini Fenerbahçe satın almıştır. Biletlerden kayıp yoktur. 2011 Süper Kupası hala oynanmadı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın başvurusuna rağmen TFF gerekli cevabı vermedi. Değerlendirdiklerini hiç sanmıyorum. TFF'nin bu konuda bu kadar temkinli davranmasını, hiç gündeme almamasını manidar buluyoruz. Başka yerlere çağrışım yapma olarak değerlendiriyorum. Artık nereye çekerseniz çekin. Sadakat mi dersiniz, vefa mı dersiniz. Kaynak yaratmak istiyor, marka değeri, kupalar vs her şeyden çok bu maçların organizasyonunu sağlaması gerekirdi. İmtina ediyorlar. Beşiktaş başkanıyla konuştum. O kupa öyle de böyle de oynanacak. Onların da kabulüyle bu kupayı Şanlıurfa'da oynamayı teklif edeceğiz TFF'ye. Riyad'da oynanmayan Süper Kupa'nın Şanlıurfa'da oynanmasını öneren Fenerbahçe'dir. Depremzedelere olan önemi hassasiyeti unutmayalım, unutturmayalım diye burada yapılmasını önerdik, kabul ettiler. Biz de burada bu maçı oynamak isterdik. Bizim birinci önceliğimiz Fenerbahçe'nin menfaatleridir. Verdiğimiz kararın arkasında duruyoruz."

''ŞANLIURFA'YA SÖZÜMÜZ VAR''

"Bizi yönetenler, gerek devlet gerek futbol tarafında olsun bizden sorumlular bu konuya kulaklarını kapatıp gözlerini yumdukları için kendimiz isyan noktasına geldik. Şanlıurfa rahat olsun. Bizim sözümüz var. Önümüzdeki sezon başlamadan TFF takvimi becerebilirse burada bir Süper Kupa daha oynanacak."