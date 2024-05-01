İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için Şanlıurfa'da gıyabi cenaze namazı kılındı

Kudüs'te polise bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla dün İsrail polisi tarafından vurularak öldürülen Şanlıurfalı Hasan Saklanan'ın kardeşi Ramazan Saklanan da gıyabi cenaze namazına katıldı.

Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları Platformunca "Kudüs ve Gazze için gıyabi cenaze namazı" programı düzenlendi.

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