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        İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için Şanlıurfa'da gıyabi cenaze namazı kılındı

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Müslümanlar için Şanlıurfa'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 14:24 Güncelleme: 01.05.2024 - 14:24
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        İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için Şanlıurfa'da gıyabi cenaze namazı kılındı
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        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Müslümanlar için Şanlıurfa'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları Platformunca "Kudüs ve Gazze için gıyabi cenaze namazı" programı düzenlendi.

        Eyüp Peygamber Camisi'nde öğle namazı sonrası cemaat, saldırılarda hayatını kaybeden Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı.

        Namazın ardından Filistin halkı için dua edildi, İsrail aleyhine slogan atıldı.

        Kudüs'te polise bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla dün İsrail polisi tarafından vurularak öldürülen Şanlıurfalı Hasan Saklanan'ın kardeşi Ramazan Saklanan da gıyabi cenaze namazına katıldı.

        Saklanan, namazın ardından gazetecilere, "kardeşinin gezi için gittiği Kudüs'te şehit olduğuna inandığını" dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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