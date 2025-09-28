Habertürk
        Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sulama kanalına düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 11:26 Güncelleme: 28.09.2025 - 11:26
        Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sulama kanalına düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Kırsal Ayaklı Mahallesi yakınlarında sulama kanalına düşen Emir Bozkurt, bir süre sonra gözden kayboldu.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan Bozkurt'un cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

