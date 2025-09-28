Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Antalya çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Marmara, Batı Karadeniz ile İzmir'in kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İstanbul Bulutlu 21° Ankara Güneşli 25° İzmir Kısmen Güneşli 24° Antalya Güneşli 27° Trabzon Parçalı bulutlu 21° Bursa Kısmen Güneşli 21° Adana Güneşli 32° Diyarbakır Güneşli 31° Gaziantep Güneşli 30° Ağrı Güneşli 23°

Hava sıcaklığının, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece altında, diğer yerlerde normalleri civarında olması bekleniyor.

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Fotoğraf: İHA