        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bitexen Antalyaspor Fenerbahçe-Antalyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe-Antalyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i!

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bu akşam Hesap.com Antalyaspor'u konuk edecek. Ligde geride kalan 6 müsabakada 12 puan toplayan sarı-lacivertliler, kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor. Antalya temsilcisinin ise 10 puanı bulunuyor. İşte mücadele dair tüm detaylar ve muhtemel 11'ler...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 28.09.2025 - 09:39 Güncelleme: 28.09.2025 - 09:39
        1

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bu akşam Hesap.com Antalyaspor'u konuk edecek.

        Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

        2

        Son 3 resmi maçında galibiyet elde edemeyen Fenerbahçe, bu süreçte ligde üst üste 2 beraberlik yaşarken, Avrupa'da da Dinamo Zagreb'e mağlup oldu.

        3

        Ligde geride kalan 6 müsabakada 12 puan toplayan sarı-lacivertliler, kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

        4

        Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalya temsilcisinin ise ligde 10 puanı bulunuyor.

        5

        TEK EKSİK DURAN

        Fenerbahçe'de Hesap.com Antalyaspor maçı öncesinde tek eksik Jhon Duran olacak.

        Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Kolombiyalı golcü, zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek.

        Sakatlığını atlatan Edson Alvarez'in ise kadroda olması bekleniyor.

        Sakatlığı sona eren Mert Hakan Yandaş'ın da maç eksiği nedeniyle karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

        6

        59. RANDEVU

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Anlatyaspor ile 28 Eylül Pazar günü 59. kez karşı karşıya gelecek.

        İki ekibin bugüne kadar karşılaştığı 58 lig mücadelesinde Fenerbahçe 39 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 11 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Antalyaspor, 8 kez Fenerbahçe'den 3 puan almayı başardı.

        Sarı-lacivertli ekip, bu maçlarda 107 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 47 gol gördü.

        7

        FENERBAHÇE SON 11 MAÇTA ANTALYASPOR'A YENİLMEDİ

        İki takım arasında ligde oynanan son 11 karşılaşmada Fenerbahçe, rakibine boyun eğmedi.

        Sarı-lacivertli ekip, söz konusu dönemde 8 galibiyet alırken, 3 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.

        Fenerbahçe bu maçlarda 22 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü.

        Antalyaspor, Fenerbahçe karşısındaki son galibiyetini 4 Ekim 2019'da deplasmanda 1-0'lık skorla aldı.

        8

        6 MAÇTIR RAKİBİNİ YENİYOR

        Fenerbahçe, ligde rakibiyle oynadığı son 6 karşılaşmanın tamamını kazandı.

        Sarı-lacivertliler, bu süreçte 14 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.

        9

        MUHTEMEL 11'LER

        Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Çağlar, Brown, İsmail, Fred, Oğuz, Asensio, Kerem, En Nesyri

        10

        Antalyaspor: Julian, Bünyamin, Giannetti, Dzhikiya, Paal, Soner, Ceesay, Abdülkadir, Safuri, Storm, Van de Streek

