Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Şans Topu Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 20 Mart Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama sayfası

        Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası: İşte kazandıran numaralar...

        Şans Topu'nda çekiliş bu akşam gerçekleştiriliyor. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftada iki kez gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinde kazandıran numaraları bir araya getirdik. İşte 20 Mart Şans Topu çekilişi hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2024 - 19:46 Güncelleme: 20.03.2024 - 19:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şans Topu kazandıran numaralar...
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şans Topu'nda çekiliş heyecanı bugün bir kez daha nefesleri kesmeyi sürdürdü. 5+1 bilen yarışmacıların büyük ikramiyeye hak kazanacağı şans oyunu için nefesler tutuldu. İşte 20 Mart 2024 Pazar haftanın son çekilişinde günün kazandıran numaraları ve sonuç sorgulama ekranı...

        20 MART 2024 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

        Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

        REKLAM

        Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

        Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.

        Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

        Haftada 2 gün kazanma şansın var! Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

        5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

        Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan Türkiye'nin AB üyelik sürecine dair açıklama
        Bakan Fidan'dan Türkiye'nin AB üyelik sürecine dair açıklama
        Kuyumcuyu bıçaklayan sanık: Ne yaptığımı bilmiyorum
        Kuyumcuyu bıçaklayan sanık: Ne yaptığımı bilmiyorum
        Beşiktaş'tan Süper Kupa tepkisi!
        Beşiktaş'tan Süper Kupa tepkisi!
        Kitap bastırdı borcunu ödemedi
        Kitap bastırdı borcunu ödemedi
        Hamas: İsrail, ateşkes teklifine olumsuz yanıt verdi
        Hamas: İsrail, ateşkes teklifine olumsuz yanıt verdi
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Gizli hesaplar ne kadar gizli?
        Gizli hesaplar ne kadar gizli?
        Fatma Sevim Baltacı'nın ölümünde sürücü tahliye edildi!
        Fatma Sevim Baltacı'nın ölümünde sürücü tahliye edildi!
        Hamile olduğu iddiasına takvimli cevap
        Hamile olduğu iddiasına takvimli cevap
        Olaylı maç soruşturmasında 5 tutuklama
        Olaylı maç soruşturmasında 5 tutuklama
        EGM'den Fahri Trafik Müfettişleri kararı
        EGM'den Fahri Trafik Müfettişleri kararı
        Ertuğrul Doğan: Adalet herkes için olacak!
        Ertuğrul Doğan: Adalet herkes için olacak!
        Doğuma günler kala evlendi
        Doğuma günler kala evlendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur'da
        Mahkemeden Dani Alves kararı
        Mahkemeden Dani Alves kararı
        Petrol piyasalarında 'yeni dönemin' şifreleri
        Petrol piyasalarında 'yeni dönemin' şifreleri
        Burası bazen ada, bazen yarımada
        Burası bazen ada, bazen yarımada
        Gözler Fed ve TCMB'nin faiz kararında
        Gözler Fed ve TCMB'nin faiz kararında
        Akaryakıtta yeni dönem
        Akaryakıtta yeni dönem
        Yürüyen merdivendeki fırçalar ne işe yarar?
        Yürüyen merdivendeki fırçalar ne işe yarar?