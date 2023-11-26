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        Haberler Yaşam Şans Topu TIKLA, SORGULA | Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 26 Kasım 2023 Şans Topu 5+1 çekilişi sonuçları kazandıran numaralar

        Şans Topu sonuçları sorgulama: 26 Kasım 2023 Şans Topu'nda kazandıran numaralar

        Şans Topu 26 Kasım 2023 Pazar günü haftanın son çekilişinde kazandıran numaralar araştırılıyor. Şans Topu sonuçları sorgulama işlemi millipiyangoonline.com ekranı üzerinden gerçekleştirilebiliyor. İşte, 26 Kasım 2023 bu akşamki Şans Topu çekilişi sonuçları sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2023 - 19:26 Güncelleme: 26.11.2023 - 19:26
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        Şans Topu'nda kazandıran numaralar
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        Şans Topu çekiliş sonuçları için heyecan dorukta. 5+1 bilenlerin büyük ikramiyeyi kazanacağı Şans Topu çekilişi sonuçları merakla bekleniyor. Şans oyunu tutkunları için 26 Kasım Pazar günü düzenlenen haftanın son Şans Topu çekilişinde kazandıran numaraları haberimizde bir araya getirdik. İşte, Şans Topu'nda büyük ödülü kazandıran numaralar ile çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

        26 KASIM 2023 ŞANS TOPU SONUÇLARI

        Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20:00'de yapılacak. Büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli olduğunda haberimize eklenecek.

        ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

        ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

        Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;

        Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

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        Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

        Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

        Sen Seç!

        Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu!

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

        Çoklu Çekiliş!

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılabilir.

        İptal

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        Ne kadar kazanabilirsin?

        Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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