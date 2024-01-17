Şans Topu sonuçları açıklandı! 17 Ocak 2024 Şans Topu sonucu sorgulama Şans Topu çekilişinde heyecanlı bekleyiş sona erdi. 17 Ocak Çarşamba günü Şans Topu çekilişi saat 20.00 itibarıyla canlı yayında açıklandı. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce kişinin şansını denediği çekiliş sonuçlarını haberimizde derledik. İşte, 17 Ocak 2024 Şans Topu çekiliş sonuçları...

Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftada iki kez gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi için geri sayım sona erdi. Şanslı numaralar bugün saat 20.00'da canlı yayında açıklandı. İşte, 17 Ocak 2024 Çarşamba günü Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

17 OCAK 2024 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI:

2 - 4 - 9 - 10 - 30 + 7

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

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Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 2 gün kazanma şansın var! Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir.

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