Şans Topu'nda haftanın son çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftada iki kez düzenlenen Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar saat 20.00'de açıklandı. İşte, 24 Mart 2024 Şans Topu çekilişi hakkında ayrıntılar...

24 MART 2024 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI:

12 - 18 - 20 - 24 -32 + 7

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;