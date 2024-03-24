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        Haberler Yaşam Şans Topu Son dakika: 24 Mart 2024 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! Şans Topu sonuç sorgulama ekranı

        24 Mart 2024 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı!

        Şans Topu çekiliş sonucunda heyecanlı bekleyiş sona erdi. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce kişinin şansını denediği Şans Topu çekilişi canlı yayında noter huzurunda açıklandı. İşte 24 Mart 2024 Pazar Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2024 - 20:06 Güncelleme: 24.03.2024 - 20:06
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        Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı
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        Şans Topu'nda haftanın son çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftada iki kez düzenlenen Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar saat 20.00'de açıklandı. İşte, 24 Mart 2024 Şans Topu çekilişi hakkında ayrıntılar...

        24 MART 2024 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI:

        12 - 18 - 20 - 24 -32 + 7

        ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

        Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

        Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

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        Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.

        Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

        Haftada 2 gün kazanma şansın var! Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

        5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

        Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir.

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