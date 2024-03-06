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        Haberler Yaşam Şans Topu Son dakika: 6 Mart Şans Topu sonuçları açıklandı! Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

        6 Mart Şans Topu sonuçları açıklandı! İşte Şans Topu çekiliş sonuçları

        Şans Topu çekilişinde heyecan katlanarak devam ediyor. Haftanın ilk Şans Topu çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından, şans oyunu tutkunları için sorgulama süreci başladı. İşte 6 Mart 2024 Çarşamba Şans Topu sonucu sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2024 - 20:06 Güncelleme: 06.03.2024 - 20:06
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        6 Mart 2024 Şans Topu sonuçları!
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        Haftanın ilk Şans Topu çekilişi için geri sayım sona erdi. Sisal Şans tarafından noter huzurunda düzenlenen Şans Topu çekilişinin sonuçları sorgulanmaya başlandı. Şans Topu'nun 6 Mart 2024 çekilişi sonuçları saat 20.00'de açıklandı. İşte 6 Mart Çarşamba Şans Topu çekilişinde şanslı numaralar...

        6 MART 2024 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI:

        2 - 10 - 14 - 15 - 20 + 3

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        Şans Topu en çok çıkan rakamlar
        Şans Topu en çok çıkan rakamlar

        ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

        Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;

        Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

        Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

        Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

        Sen Seç!

        Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu!

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

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        Çoklu Çekiliş!

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılabilir.

        İptal

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        Ne kadar kazanabilirsin?

        Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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