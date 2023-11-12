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        Haberler Yaşam Şans Topu Son dakika: Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 12 Kasım Pazar Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

        Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 12 Kasım Pazar Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

        Her çekilişi ayrı bir heyecana sahne olan Şans Topu'nda günün kazandıran numaralar açıklandı... Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişte şansını deneyen binlerce vatandaş; Şans Topu'nda hangi numaralar kazandırdı sorusunun yanıtını arıyor. İşte, 12 Kasım 2023 Pazar günü Şans Topu çekiliş sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2023 - 20:09 Güncelleme: 12.11.2023 - 20:09
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        Şans Topu'nda kazandıran numaralar...
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        Her Çarşamba ve Pazar günleri gerçekleştirilen Şans Topu'nda haftanın son çekilişi bugün yapıldı. Sisal Şans tarafından düzenlenen Şans Topu çekilişinde günün kazandıran numaralarını derledik. İşte, 12 Kasım 2023 Şans Topu'nda büyük ödülü kazandıran numaralar ile çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

        12 KASIM 2023 ŞANS TOPU SONUÇLARI:

        3 - 7 - 18 - 20 - 25 + 10

        ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

        ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

        Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;

        Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

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        Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

        Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

        Sen Seç!

        Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu!

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

        Çoklu Çekiliş!

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılabilir.

        İptal

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        Ne kadar kazanabilirsin?

        Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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