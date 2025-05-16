Sansar Salvo'nun annesi: Tedaviye başladı

Sansar Salvo adıyla bilinen rapçi Ekincan Arslan, babası Gazi Arslan'ı evinde darp ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı. Baba Gazi Arslan, oğlundan şikâyetçi olmadı. Ekincan Arslan ise ilk duruşmada tahliye edilmişti.

Tahliye kararından günler sonra Sansar Salvo'nun son durumu ortaya çıktı. Ünlü rapçinin kendi rızasıyla hastaneye yatmaya karar verdiğini annesi Arzu Girgin açıkladı.

Rapçi Fuat Ergin sosyal medya hesabından Sansar Salvo'nun annesinin açıklamasını paylaştı. Fuat Ergin, paylaşımına "Ekincan’ın tedaviye başlama kararı almasının her şeyi pozitif bir yola sokacağından ümitliyiz. Hiçbir şey sosyal medyada gördüklerinizden ibaret değil arkada hassas bir süreç işliyor. Herkese selamlar, sevgiler" notunu düştü.

"KENDİ İSTEĞİYLE TEDAVİYE BAŞLADI"

Sansar Salvo'nun annesi Arzu Girgin'in açıklamasında da şu ifadeler yer aldı: Rap müzikte 'Sansar Salvo' mahlası ile tanınan evladım Ekincan Arslan hakkında, gerçekliği olmayan paylaşımları önlemeyi teminen anne sıfatımla ikinci bilgilendirmemdir. 'Sansar Salvo', 1990'lı yıllarda 'barış, kardeşlik, dostluk, haksızlıklara müzikle farkındalık yaratmak' temeliyle başlayan Türkçe rap müziğinin sayılı temel kurucularından Fuat'ın bir konserinde 'Ben de bu adam gibi olacağım.' hayranlığıyla yaşam hedefini bulduğunu kendisi televizyon kanallarında 'Türkçe Rap Belgeseli'nde belirtmiştir. Bu kere, müziğine önem verip, şahsına saygı duyduğumuz Fuat'ın sosyal medya platformlarından (can Fuat abisinin uygunluğuyla) iş bu duyurunun yapılmasını istemiştir. Bu bağlamda, Ekincan Arslan'ın, tutkuyla yaptığı rap müziğe ve koşulsuz seven dinleyicilerine kavuşmak için, Fransız Lape Hastahanesi'nde 14 Mayıs 2025 tarihinde, kendi isteğiyle tedaviye başladığını ifade ederim. Sansar Salvo, kendisini koşulsuz sevenleriyle, bizimle, bu zorluğu da aşacaktır ve şüphesiz ki 'Allah dağına göre kar vermektedir.