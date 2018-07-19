Santos - Palmeiras maçı rakamları

Brezilya Serie A maçında Santos ile Palmeiras, 20 Temmuz 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 02:00. Santos 13 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken Palmeiras 19 puanda ve 6. sırada. Santos son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Palmeiras, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 595. İddaa'da Santos kazanır 2.60, berabere biter 2.80, Palmeiras kazanır 2.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Santos son haftadaki Palmeiras müsabasında 1-2 kazandı.

Palmeiras, Santos karşılaşmaında 1-2 yenildi.

Santos, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Santos, kendi sahasında 11 gol attı, 6 gol yedi.

Palmeiras, dış sahada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Palmeiras 8 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.

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