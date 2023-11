The Economist'ten 2024'ün şifreleri The Economist her yeni yıla yaklaşılırken merakla beklenen 'The World Ahead' sayısının kapağını yayımladı

Habertürk Giriş: 15.11.2023 - 09:37 Güncelleme: 15.11.2023 - 09:46 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL