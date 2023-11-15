İsrail ordusu, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne askeri operasyon başlattı: "Hastane basılması savaş suçudur"
7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları şiddetini artırarak sürerken İsrail ordusu, Gazze'nin en büyük hastanesi Şifa Hastanesi'ne askeri operasyon başlattı. Gazze hükümeti, hastaneye baskın düzenlemenin bir savaş suçu olduğunu söyledi. Hamas ise ABD'nin açıklamalarının İsrail'e yeşil ışık yaktığını dile getirdi.
7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları şiddetini artırarak sürerken İsrail ordusu, Gazze'nin en büyük hastanesi Şifa Tıp Merkezi'nin bir kısmına yönelik askeri operasyona başladığını duyurdu.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X platformundan yaptığı paylaşımda, Şifa Tıp Merkezi'nin belirli bir bölümüne yönelik askeri operasyon yürütüldüğünü belirtti. Adraee, operasyonun hastane içindeki vatandaşları, sağlık ekiplerini ve hastaları hedef almadığını öne sürdü.
İsrail'den yapılan açıklamada, "İstihbarat bilgilerine dayanarak silahlı kuvvetler Şifa Hastanesi'ndeki Hama üyelerine yönelik bir operasyon yürütüyor." denildi. Ayrıca, hastanede bulunduğu iddia edilen Hamas üyelerine "teslim ol" çağrısı yapıldı.
"SAVAŞ SUÇU"
Gazze Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, "İsrail, Şifa Hastanesi'nin direnişin sevk ve idare merkezi olduğunu ispat edemeyecek." dedi. Sevabite, İsrail işgal güçleri tarafından Şifa Hastanesi'ne baskın düzenlenmesinin bir savaş suçu olduğunu söyledi.
İsrail'in, Şifa Hastanesi'nin Gazze'deki direnişin sevk ve idare merkezi olduğunu ispat etmeye çalıştığını ancak bunda başarısız olacağını dile getiren Sevabite, "İşgal güçlerinin, hastaneye silahlar sokarak belirli şekilde düzenleyip görüntülerini çekeceği" tahmininde bulundu.
HAMAS: ABD İSRAİL'E YEŞİL IŞIK YAKMAKTA
Hamas, ABD'nin Gazze'deki hastanelerin Hamas tarafından kullanıldığı şeklindeki İsrail iddialarını dillendirmesinin, Washington'un işgal güçlerine daha fazla katliam yapması için yeşil ışık yakması anlamına geldiğini belirtti.
Hamas'tan yayımlanan açıklamada, ABD'nin Gazze'deki hastanelerin Hamas tarafından kullanıldığı şeklindeki İsrail iddialarını benimsemesi kınandı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Pentagon ve Beyaz Sarayın Gazze'deki hastanelere ilişkin açıklaması (Hamas'ın kullandığına dair iddiası) ABD'nin işgal güçlerine daha fazla katliam yapması ve halkımızın topraklarından tehciri için baskı, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere vahşice katliamların artması için bir yeşil ışıktır.
İşgalcilerin ve müttefikinin, Gazze Şeridi'nde toplu soykırım savaşından direk sorumluluğu taşıyan Washington'un müttefiki olduğu İşgalcilerin yalan anlatılarının doğruluğunu tespit için Birleşmiş Milletler'e bir komisyon kurup, tüm hastaneleri dolaşmaları ve incelemelerde bulunmaları yönündeki çağrımızı yeniliyoruz."
FİLİSTİN SAĞLIK BAKANI: TÜM SORUMLU İŞGAL GÜÇLERİDİR
Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nde sağlık personeli, hastalar ve yerinden edilmiş sivillerin hayatlarından İsrail güçlerinin sorumlu olduğunu belirtti.
Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Keyle, "İsrail işgal güçlerinin Gazze'deki Şifa Tıp Kompleksi'ni kuşatarak, bombalayarak insanlığa ve sağlık personeline ve hastalara karşı yeni bir suç işlediğini" söyledi.
"Şifa Kompleksi'ndeki sağlık personelinin, hastaların ve yerinden edilmiş kişilerin hayatlarından tam sorumlu olan işgal güçleridir." diyen Keyle, İsrail güçlerinin hastaneyi bombalayarak insanlığa karşı yeni bir suç işlediğini dile getirdi.
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