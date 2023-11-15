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        Haberler Gündem 3. Sayfa KORKUNÇ KAZA | Otoyolda ters yön faciası: 3 ölü! - Adana haberleri

        Otoyolda ters yön faciası: 3 ölü!

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde, otoyolda ters şeritten giden hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada Kemal Boz ve eşi Dönay Boz ile Fatih İlkgün olay yerinde yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 11:56 Güncelleme: 15.11.2023 - 12:15
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        Otoyolda ters yön faciası: 3 ölü!
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        Adana'da alınan bilgiye göre, Kemal Boz yönetimindeki hafif ticari araç, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda ters şeritte ilerlediği sırada Fatih İlkgün idaresindeki otomobille çarpıştı.

        3 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        AA'da yer alan habere göre kazada sürücü Kemal Boz ve eşi Dönay Boz ile Fatih İlkgün olay yerinde yaşamını yitirdi.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan cenazeler, otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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        #adana
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