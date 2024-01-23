Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Sarah Jessica Parker'ın 'Sex and the City' filminde giydiği tütü satıldı - Magazin haberleri

        Sarah Jessica Parker'ın 'Sex and the City' filminde giydiği tütü satıldı

        Sarah Jessica Parker'ın 'Sex and the City' filminde giydiği, 5 dolarlık tütü ABD'de düzenlenen müzayadede 52 bin dolara satıldı. Aynı müzayedede Prenses Diana ile Prenses Grace Kelly'nin elbiseleri de ayrı ayrı 325 bin dolara alıcı buldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2024 - 11:39 Güncelleme: 23.01.2024 - 11:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ABD'de merakla beklenen müzayedelerinden biri başladı. Hollywood kostümleri ve aksesuarlarının yanı sıra farklı ünlülerin doğum günleri veya ödül törenleri gibi özel günlerde giydiği giysiler satışa sunuldu. Müzayedede en çok ilgi gören kostümler; Sarah Jessica Parker'ın 'Sex and the City' adlı filmde giydiği üç katlı beyaz tütüyle Prenses Diana ve Prenses Grace Kelly'nin elbiseleri oldu.

        2

        Müzayede evinin; 8 bin - 12 bin dolar arasında satılacağını tahmin ettiği tütününün başlangıç ​​fiyatı 2 bin dolardı. Ancak tütüye ilgi bir hayli fazla oldu. Çevrimiçi teklifler, fiyatı daha da artırdı.
        Filmin kostüm tasarımcısı Patricia Field tarafından 25 yıl önce sadece 5 dolara satın alınan tütü, açık artırmada 52 bin dolara (1 milyon 574 bin TL) satıldı.

        3

        Müzayedenin bir diğer büyük yıldızı ise Prenses Diana'nın giydiği kokteyl elbisesi oldu. Prenses Diane, siyah kadife elbiseyi 1993'te özel bir etkinlikte giymişti.

        4

        Prenses Diana'nın elbisesinin satış fiyatı 25 bin dolardan başlarken açık artırmanın sonunda 325 bin dolara (9 milyon 839 bin TL) ulaştı. Geçtiğimiz yılki müzayedede Prenses Diana'nın mavi ve siyah elbisesiyle konik kara koyun kazağı 1 milyon 100'er bin dolara alıcı bulmuştu.

        5

        Müzayedede aynı zamanda merhum Monako Prensesi oyuncu Grace Kelly'nin 1961'de dönemin ABD başkanı John F. Kennedy ve eşi Jacqueline Kennedy'i ziyaret ederken giydiği yeşil elbisesi, 325 bin dolara (9 milyon 839 bin TL) satıldı.

        Fotoğraflar: Mega

        #Sarah Jessica Parker
        #sex and the city
        #Tütü
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Uyutup, öldürüp çuvala koymuşlardı! Kan donduran cinayetin ayrıntıları iddianamede yer aldı!
        Uyutup, öldürüp çuvala koymuşlardı! Kan donduran cinayetin ayrıntıları iddianamede yer aldı!
        Almanya'nın aşırı sağcı partisinden AB'den çıkış vaadi
        Almanya'nın aşırı sağcı partisinden AB'den çıkış vaadi
        Kavgayı ayırmaya çalışırken atılan beton parçasıyla öldü!
        Kavgayı ayırmaya çalışırken atılan beton parçasıyla öldü!
        İstanbul'da çifte vahşet! İki kadını birden bıçakladı
        İstanbul'da çifte vahşet! İki kadını birden bıçakladı
        Bu sefer mazereti yok
        Bu sefer mazereti yok
        Fenerbahçe transferi bitiriyor!
        Fenerbahçe transferi bitiriyor!
        Cuma günü doğum... Pazar günü ölüm! İşte 17 kez bıçaklayan caninin ifadesi!
        Cuma günü doğum... Pazar günü ölüm! İşte 17 kez bıçaklayan caninin ifadesi!
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        Önce havaya sonra bacağa! Kanlı yol kavgası!
        Önce havaya sonra bacağa! Kanlı yol kavgası!
        Ünlü Türk astrofizikçi Umut Yıldız NASA'dan ayrıldı
        Ünlü Türk astrofizikçi Umut Yıldız NASA'dan ayrıldı
        İş kanunları değişiyor
        İş kanunları değişiyor
        10 kişiyi bıçaklayan saldırgan hakkında yeni detaylar!
        10 kişiyi bıçaklayan saldırgan hakkında yeni detaylar!
        "Mali disiplin konusundaki duruşumuz net"
        "Mali disiplin konusundaki duruşumuz net"
        Japon Prenses nerede çalışacak?
        Japon Prenses nerede çalışacak?
        Çöp evde acı son!
        Çöp evde acı son!
        Beşiktaş'ın A.Demirspor 11'i
        Beşiktaş'ın A.Demirspor 11'i
        Vergi gelirlerini İstanbul sırtlıyor
        Vergi gelirlerini İstanbul sırtlıyor
        Borç kavgası kanlı bitti! Baltalı vahşet!
        Borç kavgası kanlı bitti! Baltalı vahşet!
        Sincan-Uygur'da 7 büyüklüğünde deprem
        Sincan-Uygur'da 7 büyüklüğünde deprem
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!