Haberler Dünyadan Sarah Jessica Parker'ın 'Sex and the City' filminde giydiği tütü satıldı - Magazin haberleri

Sarah Jessica Parker'ın 'Sex and the City' filminde giydiği tütü satıldı Sarah Jessica Parker'ın 'Sex and the City' filminde giydiği, 5 dolarlık tütü ABD'de düzenlenen müzayadede 52 bin dolara satıldı. Aynı müzayedede Prenses Diana ile Prenses Grace Kelly'nin elbiseleri de ayrı ayrı 325 bin dolara alıcı buldu Habertürk Giriş: 23.01.2024 - 11:39 Güncelleme: 23.01.2024 - 11:42 facebook

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ABD'de merakla beklenen müzayedelerinden biri başladı. Hollywood kostümleri ve aksesuarlarının yanı sıra farklı ünlülerin doğum günleri veya ödül törenleri gibi özel günlerde giydiği giysiler satışa sunuldu. Müzayedede en çok ilgi gören kostümler; Sarah Jessica Parker'ın 'Sex and the City' adlı filmde giydiği üç katlı beyaz tütüyle Prenses Diana ve Prenses Grace Kelly'nin elbiseleri oldu.

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Müzayede evinin; 8 bin - 12 bin dolar arasında satılacağını tahmin ettiği tütününün başlangıç ​​fiyatı 2 bin dolardı. Ancak tütüye ilgi bir hayli fazla oldu. Çevrimiçi teklifler, fiyatı daha da artırdı.

Filmin kostüm tasarımcısı Patricia Field tarafından 25 yıl önce sadece 5 dolara satın alınan tütü, açık artırmada 52 bin dolara (1 milyon 574 bin TL) satıldı.