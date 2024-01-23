Sarah Jessica Parker'ın 'Sex and the City' filminde giydiği tütü satıldı
Sarah Jessica Parker'ın 'Sex and the City' filminde giydiği, 5 dolarlık tütü ABD'de düzenlenen müzayadede 52 bin dolara satıldı. Aynı müzayedede Prenses Diana ile Prenses Grace Kelly'nin elbiseleri de ayrı ayrı 325 bin dolara alıcı buldu
ABD'de merakla beklenen müzayedelerinden biri başladı. Hollywood kostümleri ve aksesuarlarının yanı sıra farklı ünlülerin doğum günleri veya ödül törenleri gibi özel günlerde giydiği giysiler satışa sunuldu. Müzayedede en çok ilgi gören kostümler; Sarah Jessica Parker'ın 'Sex and the City' adlı filmde giydiği üç katlı beyaz tütüyle Prenses Diana ve Prenses Grace Kelly'nin elbiseleri oldu.
Müzayede evinin; 8 bin - 12 bin dolar arasında satılacağını tahmin ettiği tütününün başlangıç fiyatı 2 bin dolardı. Ancak tütüye ilgi bir hayli fazla oldu. Çevrimiçi teklifler, fiyatı daha da artırdı.
Filmin kostüm tasarımcısı Patricia Field tarafından 25 yıl önce sadece 5 dolara satın alınan tütü, açık artırmada 52 bin dolara (1 milyon 574 bin TL) satıldı.
Müzayedenin bir diğer büyük yıldızı ise Prenses Diana'nın giydiği kokteyl elbisesi oldu. Prenses Diane, siyah kadife elbiseyi 1993'te özel bir etkinlikte giymişti.
Prenses Diana'nın elbisesinin satış fiyatı 25 bin dolardan başlarken açık artırmanın sonunda 325 bin dolara (9 milyon 839 bin TL) ulaştı. Geçtiğimiz yılki müzayedede Prenses Diana'nın mavi ve siyah elbisesiyle konik kara koyun kazağı 1 milyon 100'er bin dolara alıcı bulmuştu.
Müzayedede aynı zamanda merhum Monako Prensesi oyuncu Grace Kelly'nin 1961'de dönemin ABD başkanı John F. Kennedy ve eşi Jacqueline Kennedy'i ziyaret ederken giydiği yeşil elbisesi, 325 bin dolara (9 milyon 839 bin TL) satıldı.
Fotoğraflar: Mega