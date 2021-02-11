Sarıyer'de 3 'değnekçi' yakalandı

AA

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde korsan otoparkçılık yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

AA'nın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, Yenimahalle Caddesi üzerinde park eden araçlardan ücret talep ettiği tespit edilen Orhan A., Cem Ç. ve Cem K. isimli şahıslar hakkında çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışmada halk arasında "değnekçilik" olarak bilinen korsan otoparkçılık yaptıkları iddia edilen şahısları gözaltına aldı.

Sarıyer Şehit Şeker Aktaş Polis Merkezi Amirliğine teslim edilen şahıslar hakkında, 2918 sayılı K.T.K.'nın 79. Maddesi karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmekten adli işlem yapıldı.