Şarkıcı Asya koronavirüse yakalandı

HABERTURK.COM

Yaklaşık 1 haftadır koronavirüs tedavisi gördüğünü söyleyen Asya, şiddetli öksürük nedeniyle nefes almakta güçlük çektiğini söyledi.

Ünlü şarkıcı, şu açıklamayı yaptı:

COVID-19 Kızım Aslı'nın pozitif çıkmasıyla birlikte tedavisini evde ben takip ettim. 12 gün sonunda iyileşti çok şükür. Bir haftadır ben de pozitifim. En zor olanı şiddetli öksürük nedeniyle gerçek anlamda nefes alamamak. Hastane odasındayım tabii ki refakatçi söz konusu değil. Hala Covid'e inanmayan, Covid yüzünden sevdiklerini kaybedenlere ve gecesi gündüzü olmayan, hem kendi hem de ailelerini riske atarak mesleklerini özveriyle yapmaya devam eden sağlıkçılara saygı duymayan şuursuzlar için paylaşıyorum: Allah sizi ıslah etsin!