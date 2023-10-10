Şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezi kurşunlanmıştı! Sıcak gelişme!
Şarkıcı Banu Parlak'ın İstanbul Bahçeşehir'de bulunan güzellik merkezinin aynı gün içerisinde iki kez kurşunlanmasına yönelik 5 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları Küçükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı
İstanbul'da Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda şarkıcı Banu Parlak'a ait güzellik merkezi 1 Ekim'de saat 02.00 ve 04.30 sıralarında kurşunlanmıştı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
DHA'da yer alan habere göre aynı gün içerisinde iki kez kurşunlanan iş yerinde kimse yaralanmazken maddi hasar meydana gelmişti. Olayın ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında eylemi gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilere karşı 5 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.
ZANLILARIN HEPSİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılık ifadelerinin ardından 'Suç örgütüne üye olmak', 'Örgüt faaliyeti kapsamında silahla tehdit' ve 'Mala zarar verme' suçlarından tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik 5 şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi.