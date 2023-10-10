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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezi kurşunlanmıştı! Son dakika gelişmesi! - Haberler

        Şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezi kurşunlanmıştı! Sıcak gelişme!

        Şarkıcı Banu Parlak'ın İstanbul Bahçeşehir'de bulunan güzellik merkezinin aynı gün içerisinde iki kez kurşunlanmasına yönelik 5 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları Küçükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 10:31 Güncelleme: 10.10.2023 - 10:31
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        Şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezi kurşunlanmıştı! Sıcak gelişme!
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        İstanbul'da Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda şarkıcı Banu Parlak'a ait güzellik merkezi 1 Ekim'de saat 02.00 ve 04.30 sıralarında kurşunlanmıştı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        DHA'da yer alan habere göre aynı gün içerisinde iki kez kurşunlanan iş yerinde kimse yaralanmazken maddi hasar meydana gelmişti. Olayın ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

        5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

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        Soruşturma kapsamında eylemi gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilere karşı 5 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        ZANLILARIN HEPSİ TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılık ifadelerinin ardından 'Suç örgütüne üye olmak', 'Örgüt faaliyeti kapsamında silahla tehdit' ve 'Mala zarar verme' suçlarından tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik 5 şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi.

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        #Banu Parlak
        #Son dakika haberler
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
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