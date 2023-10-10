İstanbul'da Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda şarkıcı Banu Parlak'a ait güzellik merkezi 1 Ekim'de saat 02.00 ve 04.30 sıralarında kurşunlanmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

DHA'da yer alan habere göre aynı gün içerisinde iki kez kurşunlanan iş yerinde kimse yaralanmazken maddi hasar meydana gelmişti. Olayın ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.