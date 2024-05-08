Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; Uyuşturucuyla mücadele eden İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu’nda yaşayan ünlü şarkıcı Kalben Sağdıç’ın evine operasyon düzenledi.

Cihangir’de bulunan eve düzenlenen operasyonda, üç parça halinde toplamda daralı ağırlığı 15 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Evde ayrıca 2 bin euro, 730 dolar ve 1500 lira bulunurken, Kalben TCK'nın 188’inci maddesinden yani ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

TCK 188'İNCİ MADDE NEDİR?

Uyuşturucu madde ticareti suçu için öngörülen ceza, Türk Ceza Kanunu'nun 188'inci maddesinin 1'inci fıkrasında belirlenmiştir. Buna göre, bu suçu işleyen kişiye 10 yıldan 15 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası verilir.

Kişisel kullanım sınırı olarak Yargıtay başka bir yan delil bulunmaması halinde, esrar için “günde 3 kere 1-1,5 gram”, uyuşturucu için “günlük 60 miligram” gibi sınırlar belirlemiştir. Bu sınırların aşılması halinde; suç, kullanım amacıyla bulundurma olarak kabul edilmez. Bu durumda TCK’nın 188'inci maddesinde belirtilen “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçu işlenmiş olur.

Yasadışı uyuşturucu maddeyi kullanan ve bulunduran kişiler 2 yıldan 5 yıla kadar cezalandırılır. Uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçundan yakalanan kişi hakkında soruşturma evresinde hakkında 5 yıllık erteleme ve 1 yıllık denetimli serbestlik verilir.