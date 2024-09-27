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        Haberler Dünyadan Şarkıcı Lana Del Rey evlendi - magazin haberleri

        Şarkıcı Lana Del Rey evlendi

        Dünyaca ünlü şarkıcı Lana Del Rey, turistik bataklık ve timsah turları rehberi olan sevgilisi Jeremy Dufrene ile sürpriz bir şekilde evlendi. Çiftin ilişkisi sadece bir ay önce başlamıştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2024 - 14:47 Güncelleme: 27.09.2024 - 14:47
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        Yaklaşık bir ay önce aşk yaşamaya başladıkları duyurulan Lana Del Rey ile Jeremy Dufrene çifti, Louisiana'daki Des Allemandes Körfezi'nde dünyaevine girdi. Geçtiğimiz perşembe günü gerçekleşen düğün, sadece birkaç kişinin katıldığı sade bir törendi.

        Bu özel günde Lana Del Rey'i, kız kardeşi Caroline Grant ve erkek kardeşi Charlie Hill-Grant yalnız bırakmadı.

        Turistik bataklık ve timsah turlarına rehberlik yapan Jeremy Dufrene, daha önce bir evlilik yapmıştı ve bu evlilikten 3 çocuğu bulunuyor.

        Lana Del Rey ise geçen yıl, müzisyen Evan Winiker ile nişanlanmış, ancak sonrasında ayrılmıştı. Bu, ünlü şarkıcının ilk evliliği.

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        #Jeremy Dufrene
        #lana del rey
        #evlilik
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