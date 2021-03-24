Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 'Engelsiz Yaşam Vakfı' tarafından bu yıl 11'inci kez gerçekleştirilen "Yılın EN'leri" ödülleri, önceki akşam düzenlenen törenle sahiplerini buldu.



Levendoğlu, 'Yılın En İyi Dizi Erkek Oyuncusu' ödülünü Murat Serezli ile paylaştı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Levendoğlu, 5 yıldır sörf yaptığını belirterek sporun kendisi için öneminden bahsetti.