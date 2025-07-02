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        Haberler Magazin Sarp Levendoğlu, kimseyi inandıramadı - Magazin haberleri

        Sarp Levendoğlu, kimseyi inandıramadı

        Sarp Levendoğlu, minimalist bir yaşam sürdüğünü belirterek; "Ucuz insanlar, pahalı şeylerden hoşlanır" dedi. Levendoğlu'nun bu açıklamasını samimi bulmayanlar, ünlü oyuncuya tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2025 - 10:11 Güncelleme: 02.07.2025 - 10:18
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        Kimseyi inandıramadı
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        Oyuncu Sarp Levendoğlu, geçtiğimiz yıl, İstanbul'u terk ederek Datça'da yaşamaya karar verdi. Yeni yaşam düzenini minimalist ölçüde kurduğunu söyleyen Levendoğlu'nun açıklaması sosyal medyada tepki çekti.

        Datça'da küçük bir evde yaşadığını söyleyen Sarp Levendoğlu'nun açıklaması şöyle; 'Bir oda daha olsa ne yapacağım ki? Ucuz insanlar, pahalı şeylerden hoşlanırlar. İhtiyacından fazlası hep başkası içindir. 5 odalı evde oturuyorsun, iyi halt ediyorsun."

        Sarp Levendoğlu; duşunu, hortumla aldığını söylemişti.

        İhtiyacından büyük evlerde yaşayanlara; "5 odalı evde oturuyorsun, iyi halt ediyorsun" sözleriyle göndermede bulunan Sarp Levendoğlu'na sosyal medyada "Senin tuzun kuru" mantığında bir hayli tepki gösterilirken samimi olduğuna kimseyi inandıramadı.

        Sarp Levendoğlu, Datça'daki minimalist yaşam tarzından örnekler paylaşmıştı.

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        Sosyal medya kullanıcılarının tepkileri şöyle;

        "BAŞIMIZA FİLOZOF KESİLİYOR"

        Datça'da ev, kenarda 20 - 30 milyon lira paramız olsa şu şekil kafa ütülerdik.

        İki yeşillik ağaç gören, başımıza filozof kesiliyor. Oyna, devam et. Yorma.

        Tahminimce 40 - 45 yaşlarında. Bu yaşa kadar istediği hayatı sürmüş, halen de sürebiliyor. O yüzden bizim halimizden anlamadan bize akıl verme.

        Zenginler, maddiyat ve parayla ilgili konularda bir süre yorum yapmasın. Parayı bulunca ben de böyle olacağım.

        Pahalı saatler takılan dönemlerden sonra minimalist yaşam tarzını pohpohlamak. Tamam...

        Sarp Levendoğlu, bir süre önce yaptığı açıklamada ise Datça'daki yaşamı hakkında bilgi verip, neden baba olmak istemediği konusunda açıklamada bulunmuştu.

        "ÇOCUK İSTEMİYORUM"

        "45 yaşındayım ve daha sağlıklı bir yaşam için buradayım. Sabah kalkıyorum, spor yapıyorum. Trafik yok, istediğin her şeyi yapabiliyorsun. Bu, gerçekten büyük bir lüks. Datça’da şöhretin bir değeri yok. Pahalı arabalarınızı sergileyebileceğiniz bir bar yok. Restoranlarda herkes rahat. Bu, benim için huzurlu bir ortam."

        "Çocuğum olsa, sörfe çıktığımda hastalandı diyelim, çocuğu hastaneye götürmek zorundasın. Sörf yapamam. Bu yüzden çocuğum olsun istemiyorum."

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        #sarp levendoğlu
        #datça
        #çocuk
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