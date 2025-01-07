Sarp Levendoğlu: Köy hayatı kolay değil

Datça'daki yaşam tarzını anlatan oyuncu Sarp Levendoğlu; "Mesleğimi bırakmadım, mesleğimi seviyorum. Çalışmadığım zaman Datça'dayım. Hem filmin galası için hem de yeni bir projenin görüşmesi için geldim" dedi.

Sarp Levendoğlu, Datça'da farklı bir yaşam düzeni olduğunu ifade ederek şunları söyledi: Magazinle alakam yok. Bazı insanlar kendini göstermek ister, bazıları ise izole bir hayat yaşamayı tercih eder. Datça'da şöhretin pek bir önemi yok. Pahalı arabalarını sergileyebileceğiniz bir bar yok. Restoranlarda herkes rahat. Eleştiri olarak söylemiyorum ama şan şöhretin orada bir değeri yok. Üstelik Datça ekonomik bir yer. Fırsatçılık yapanlar oluyor, ama onlar da uzun süre tutunamıyor.

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"ESNAF LOKANTASINDA 4 ÇEŞİT YEMEĞE 200 TL ÖDÜYORUM"

Bodrum'daki yüksek fiyatlara dikkat çeken Levendoğlu, gazetecilere şöyle konuştu: Datça'da bir esnaf lokantasına gidiyorum. Spordan sonra dört çeşit yemek yiyorum; en fazla 200 lira ödüyorum. Bodrum'da lahmacun ve ayranın bin 500 lira olduğunu söylüyorlar. Geçenlerde arkadaşlarım geldi, 14 kişi lahmacun ve ayran yedik; toplam bin 400 lira ödedik. Hesap ortada bir kilo undan 40 lahmacun çıkar.