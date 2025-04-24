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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Sarunas Jasikevicius: Paris'teki zorlukları da biliyoruz - Basketbol Haberleri

        Sarunas Jasikevicius: Paris'teki zorlukları da biliyoruz

        Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Paris Basketbol'a karşı alınan galibiyet sonrası, "Herkes 'seri bitti' diyor ama en karakterli takımla oynayacağız. Paris'teki zorlukları da biliyoruz. Bunları çalışıp, sahada göstermeye çalışacağız" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 23:42 Güncelleme: 24.04.2025 - 23:42
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        "Paris'teki zorlukları da biliyoruz"
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        Fenerbahçe Beko, THY Euroleague play-off serisi 2. maçında Fransız ekibi Paris Basketbol'u 89-72 mağlup etti ve seride durumu 2-0'a getirdi. Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

        Mücadelenin ilk yarısında atılan 61 sayıyla Euroleague rekorunun kırılması ve 3. maçla ilgili düşüncelerini paylaşan Jasikevicius, "İnanılmaz tabii ki. Sayıları atınca da güzel oluyor. Herkes 'seri bitti' diyor ama en karakterli takımla oynayacağız. Paris'teki zorlukları da biliyoruz. Bunları çalışıp, sahada göstermeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

        "SAVUNMA PERFORMANSI ÇOK İYİYDİ"

        Savunma performansıyla ilgili ise Jasikevicius, "Çok iyi performanstı. İkinci yarı onları rahatlatmamak için önemliydi. 3. çeyrekte de bunu uyguladık. Takım oyunu oynayıp, top paylaşımı yapınca" diye konuştu.

        Mücadelede sakatlık yaşayan isimlerle ilgili ise Litvanyalı başantrenör, "Sertaç boynundan darbe aldı umarım ciddi değil. Nicolo Melli de ayaktan darbe aldı" dedi.

        TARIK BIBEROVIC: İYİ OLMAM TAKIMIN İYİ OLMASINDAN KAYNAKLI

        Paris Basketbol'a karşı 20 sayıyla en skorer isim olan Tarık Biberovic ise performansıyla ilgili şunları söyledi:

        "Benim iyi olmam, takımın iyi olmasından kaynaklanıyor. Çok iyi paslaştık, pozisyonlar oluşturduk. Bir sonraki maçta da başka arkadaşımız olabilir."

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