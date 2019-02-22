İlk klibi "Kapat Aklının Kapılarını" şarkısı için kamera karşısına geçen ünlü oyuncu ilk klibinin senaryosunu ve yönetmenliğini de kendisi yaptı. İstanbul Zekeriyaköy, Sarıyer ve Maslak'ta çekilen klip yaklaşık 20 saat sürdü. Özdemir, klipte 3 farklı karakteri oynadı.





Açıklama yapan Savaş Özdemir, “Müzik uzun zamandır gündemimde vardı. Beklenti vardı. Talepte vardı. Çevremdeki herkes soruyordu albüm yapmıyor musun diye. Bu talep Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz izleyicilerinin de ilgisini çekti. Diziden arta kalan vakitlerimde bu albüme ağırlık verdim. Güzel bir albüm oldu. Gece ve yol hikayesi olan Kapat Aklının Kapılarını şarkısına klibimizi çektik. Titiz ve güzel bir çalışma oldu” dedi.