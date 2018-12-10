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Olay, önceki akşam Nailbey Mahallesi Tuncay Sokak’ta bulunan bir apartmanın 5. katındaki öğrenci evinde meydana geldi.
İddiaya göre, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi Fatih Şemsettin A. (23),sevgilisi pratisyen doktor Ç.G.B. ile birlikte aralarındaki sorunu görüşmek üzere Genel Cerrah Doç. Dr. Mustafa Girgin’i evine çağırdı.
İHA'nın haberine göre, evde çıkan tartışmada Girgin bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetle ilgili tıp öğrencisi Fatih Şemsettin A. ve sevgilisi pratisyen doktor Ç.G.B., Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan 2 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SAVCILIK: TASARLAYARAK ADAM ÖLDÜRME
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "08.12.2018 Cumartesi günü akşam 18:00 sularında Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli doktor M.G., Sarahatun Evde Sağlık Hizmetleri biriminde pratisyen hekim olarak görev yapan Ç.G.B. ile bir konuyu görüşmek için Ç.G.B.'nin Elazığ Merkez Nailbey mahallesinde bulunan evine gittiği, meydana gelen tartışma neticesinde evde bulunan Ç.G.B.'nin erkek arkadaşı olan (Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi) F.Ş.A. tarafından birden çok bıçak darbesi ile yaralanmış ve olay yerinde hayatını kaybetmiştir.
Olayla ilgili ivedi olarak soruşturmaya başlanmış ve soruşturma kapsamında olayın şüphelileri olduğu değerlendirilen Ç.G.B. ile F.Ş.A. gözaltına alınmış, Emniyet Müdürlüğünde ve Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadelerine müteakip her iki şüpheli de ''Tasarlayarak Kasten Öldürme' suçlamasıyla Elazığ Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, burada yapılan sorgularının ardından tutuklanarak Elazığ Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmiştir.Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir"denildi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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