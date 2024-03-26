Scarlett Johansson'ın yeni projesi belli oldu
Scarlett Johansson'ın yeni çekilecek 'Jurassic World' filminde rol alacağı öğrenildi
Scarlett Johansson'ın yeni projesi belli oldu. 39 yaşındaki ünlü oyuncu, yeni Jurassic World filminde başrol oynayacak.
Universal’ın yapımcılığında hayata geçirilecek olan ve henüz adı açıklanmayan filmin yönetmen koltuğunda Gareth Edwards oturacak; filmin senaryosunu David Koepp kaleme alacak.
Kısa süre içinde sete çıkılması beklenen filmin vizyon tarihi, 2 Temmuz 2025 olarak açıklandı.
İlk Jurassic Park filmi 1993'ye gösterime girmiş ve tüm dünyada büyük ilgi görmüştü. Devam filmi 'Jurassic World', 2015'te; 'Jurassic World: Fallen Kingdom', 2018'de; Jurassic World Dominion' ise 2022'de vizyona girmişti. Her üç filmde de Chris Pratt ve Bryce Dallas Howard başrolleri paylaşmıştı.
Öte yandan Scarlett Johansson'ın geçtiğimiz aylarda 'Eleanor the Great' adlı filmde yönetmen koltuğunda oturacağı öğrenilmişti.