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        Haberler Dünyadan Scarlett Johansson'ın yeni projesi belli oldu - magazin haberleri

        Scarlett Johansson'ın yeni projesi belli oldu

        Scarlett Johansson'ın yeni çekilecek 'Jurassic World' filminde rol alacağı öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2024 - 14:44 Güncelleme: 26.03.2024 - 14:44
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        Scarlett Johansson'ın yeni projesi belli oldu. 39 yaşındaki ünlü oyuncu, yeni Jurassic World filminde başrol oynayacak.

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        Universal’ın yapımcılığında hayata geçirilecek olan ve henüz adı açıklanmayan filmin yönetmen koltuğunda Gareth Edwards oturacak; filmin senaryosunu David Koepp kaleme alacak.

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        Kısa süre içinde sete çıkılması beklenen filmin vizyon tarihi, 2 Temmuz 2025 olarak açıklandı.

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        İlk Jurassic Park filmi 1993'ye gösterime girmiş ve tüm dünyada büyük ilgi görmüştü. Devam filmi 'Jurassic World', 2015'te; 'Jurassic World: Fallen Kingdom', 2018'de; Jurassic World Dominion' ise 2022'de vizyona girmişti. Her üç filmde de Chris Pratt ve Bryce Dallas Howard başrolleri paylaşmıştı.

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        Öte yandan Scarlett Johansson'ın geçtiğimiz aylarda 'Eleanor the Great' adlı filmde yönetmen koltuğunda oturacağı öğrenilmişti.

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