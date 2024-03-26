Scarlett Johansson'ın yeni projesi belli oldu

İlk Jurassic Park filmi 1993'ye gösterime girmiş ve tüm dünyada büyük ilgi görmüştü. Devam filmi 'Jurassic World', 2015'te; 'Jurassic World: Fallen Kingdom', 2018'de; Jurassic World Dominion' ise 2022'de vizyona girmişti. Her üç filmde de Chris Pratt ve Bryce Dallas Howard başrolleri paylaşmıştı.