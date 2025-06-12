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        Haberler Magazin Şebnem Bozoklu: "Yemek yiyip dağılırız" dediğimiz gecenin sonu - Magazin haberleri

        Şebnem Bozoklu: "Yemek yiyip dağılırız" dediğimiz gecenin sonu

        Ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu, 'Gelin Takımı 2' filminin kamera arkasından esprili bir paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2025 - 16:45 Güncelleme: 12.06.2025 - 16:45
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        Bozoklu: O gecenin sonu
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        'Gelin Takımı', ikinci filmiyle sinemaya dönüyor. Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek, Nilperi Şahinkaya ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi isimlerin yer aldığı 'Gelin Takımı 2'nin çekimleri sürüyor.

        Filmin oyuncularından Şebnem Bozoklu, çekimler esnasında esprili bir paylaşımda bulundu.

        Nezarethane sahnesinde, Şebnem Bozoklu, rol arkadaşlarıyla yer aldığı görüntüleri, şu mesajla yayımladı: "Yemek yiyip dağılırız" dediğimiz gecenin sonu.

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        #gelin takımı 2
        #şebnem bozoklu
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