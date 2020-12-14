Seçil Heper: Akciğerimde tümör çıktı

Ünlü ses sanatçı Seçil Heper, akciğer kanserine yakalandığını duyurdu. 74 yaşındaki sanatçı basın açıklamasında bulunarak şu ifadeleri kullandı:

Yaklaşık 4 ay önce yapılan tetkikler sonucunda akciğerimde tümör olduğu tespit edilmiş ve tedavi sürecim başlamıştır. İçinde bulunduğumuz Covid-19 salgını sürecinde görev yapan tüm doktorlarımız ve sağlık personelimize sonsuz teşekkürlerimle minnettarlığımı bildirmeyi bir borç bilirim.

Ayrıca bu süreçte sevgili eşim Gürasa gerekli ve tüm fedakarlığıyla yanımda olan canım kızım Ayda Öztürk'e destekleri için teşekkür ediyorum.

Tedavi sonucunda sağlığıma kavuştuğumu ve yakın zamanda yeniden sevenlerim ile buluşmak için gün saydığımı kamuoyuna büyük bir saygı ve sevgi ile arz ederim.