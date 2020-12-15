Seçil Heper kimdir? Soruları merak konusu oldu. TRT için yapılan bir TV çekiminde Fahrettin Aslan'ın dikkatini çekerek Maksim Gazinosu'nda sahne almaya başlayarak onlarca 45'lik albüme imzasını atan Seçil Heper uzun süredir tedavi gördüğü kanseri yendi. İşte Seçil Heper hakkında detaylar...

SEÇİL HEPER SAĞLIK DURUMU NASIL?

74 yaşındaki ses sanatçısı Seçil Heper, sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yaklaşık 4 ay önce yapılan tetkikler sonucunda akciğerimde tümör olduğu tespit edilmiş ve tedavi sürecim başlamıştır. İçinde bulunduğumuz Covid-19 salgını sürecinde görev yapan tüm doktorlarımız ve sağlık personelimize sonsuz teşekkürlerimle minnettarlığımı bildirmeyi bir borç bilirim. Ayrıca bu süreçte sevgili eşim Gürasa gerekli ve tüm fedakarlığıyla yanımda olan canım kızım Ayda Öztürk'e destekleri için teşekkür ediyorum.Tedavi sonucunda sağlığıma kavuştuğumu ve yakın zamanda yeniden sevenlerim ile buluşmak için gün saydığımı kamuoyuna büyük bir saygı ve sevgi ile arz ederim."

SEÇİL HEPER KİMDİR?

1946'da Konya'da doğdu. İlk ve orta öğrenimi Konya'da tamamladı. 1966'da açılan sınavı kazanarak Ankara Radyosu'na girdi. TRT için yapılan bir TV çekiminde Fahrettin Aslan'ın dikkatini çekerek Maksim Gazinosu sahnelerine lanse edildi. Güzelliği ve zarif hareketleriyle dikkatleri üstüne toplayıp kendisini kısa sürede milyonlara sevdiren Seçil Heper, iş adamı eski Arnavut Prensi Melih Caculi'nin 2008 yılındaki ölümüne kadar evli kaldı. Yavuz Plak'tan çıkan onlarca 45'lik ve albüme imzasını attı. 2006'da Hakan Eren tarafından yayınlanan "En İyileriyle" albümüyle kendisini özleyenlerle yeniden buluştu.