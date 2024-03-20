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        Haberler Gündem SEÇİM SONUÇLARI! 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları canlı ve anlık partilerin oy oranları Haberturk.com'da takip et! Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? YSK 2024 Seçim sonuçları ve partilerin oy oranları Haberturk.com'da!

        31 Mart seçim sonuçları YSK tarafından duyurulacak. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) açıkladığı seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçları canlı ve anlık verilerle takip edilecek. Seçmenler yeni büyükşehir, il, ilçe belediye başkanları ve muhtarlarını belirlemek üzere Mahalli Genel Seçimlere katılım gösterecek olup il il seçim sonuçları ile canlı veriler yine Haberturk.com'da takip edebilecek. Peki seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YSK 2024 Yerel seçim sonuçları ve partilerin anlık oy oranları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2024 - 16:24 Güncelleme: 20.03.2024 - 16:24
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        Seçim sonuçları.... 31 Mart yerel seçim günü milyonlarca seçmen sandıkların kapanması ve YSK'nın seçim yasaklarını kaldırması ile birlikte seçim sonuçları ile ilgili araştırmalara başlayacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) canlı anlık verilere göre İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere birçok il ve ilçede sonuçları duyuracak. 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları ve son dakika gelişmelerini Haberturk.com'den takip edebilirsiniz…

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        SEÇİM SONUÇLARI 2024

        31 Mart yerel seçim sonuçları il ve ilçe bazlı olarak açıklanacak. Seçime 34 siyasi parti katılacak.

        31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 32 ilde seçmenler, saat 07.00'den itibaren sandık başına gidecek, diğer illerde de oy verme saat 08.00'de başlayacak. 17:00 itibariyle oy verme işlemi sona erecek.

        Yerel seçim sonuçları, il il ve ilçe ilçe seçim sonuçları, canlı seçim haritası, 2024 seçimlerine ilişkin son dakika gelişmeleri, parti ve belediye başkan adayları seçim sonuçları haberturk.com/secim sayfasından anlık olarak takip edilebilecek. 31 Mart günü seçim sonuçlarına aşağıdaki linkten ulaşabileceğiniz gibi şu an eski seçim sonuçlarına bakabilirsiniz.

        SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        SEÇİM SONUÇLARI ANBEAN HABERTURK.COM'DA

        Oy sayımına geçilmesi ile beraber 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçları da Haberturk.com’da anbean, canlı olarak takip edilecek.

        SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00’de sona erecek. YSK’nın 18.30 itibarı ile yayın yasağını kaldırması ve ilk sonuçların gelmeye başlaması bekleniyor.

        PROPAGANDA SERBESTLİĞİ VE SEÇİM YASAKLARI 21 MART'TA BAŞLAYACAK

        Yüksek Seçim Kurulu'nun takvimine göre, seçime giden süreçteki önemli tarihlerden biri de 21 Mart Perşembe olacak. Bu tarihte propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları başlayacak.

        Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçim takvimi uyarınca seçime ilişkin süreç işliyor.

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        YSK'nın takvimine göre, seçime giden süreçteki önemli tarihlerden biri de 21 Mart Perşembe olacak. Bu tarihte propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları başlayacak.

        Seçim propagandası 30 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de, seçim yasakları ise 31 Mart saat 23.59'da sona erecek.

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        OY VERME SAATLERİ

        YSK, seçimin mart ayında olması nedeniyle mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat öne çekti.

        Güneşin doğuş ve batış saatlerine ilişkin değerlendirmelere göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak değiştirildi.

        Diğer illerde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri ise 08.00-17.00 olarak belirlendi.

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        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
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