Yerel seçime kaç gün kaldı? 2024 Yerel seçim takvimi
Türkiye adım adım yerel seçimlere doğru gidiyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 21 Mart Perşembe gününden itibaren seçim yasakları ve propaganda serbestliğinin başlayacağını duyurması üzerine, "Yerel seçime kaç gün kaldı?" araştırması da hız kazandı. İşte, seçime kalan gün sayısı...
YSK'nın, seçim yasaklarını açıklamasıyla yerel seçim süreci hızlanmış oldu. Oy vermeye hazırlanan milyonlarca seçmen, oy kullanacağı yeri araştırırken, "Yerel seçime kaç gün kaldı?" diye araştırıyor. İşte, bugünden itibaren seçime kalan gün sayısı...
YEREL SEÇİME KAÇ GÜN KALDI?
31 Mart 2024 tarihinde Türkiye yerel seçimlere giderek, yerel yönetimlerini belirleyecek. 20 Mart Çarşamba itibarıyla yerel seçimlere 11 gün kaldı.
SEÇİM YASAKLARI YARIN BAŞLIYOR
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıkladığı seçim takvimine göre, yarın propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları başlayacak.
Yarından itibaren kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, mini referandum gibi adlarla vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılamayacak. Ayrıca, bakanlarla milletvekilleri, yurt içinde yapacakları seçim propagandasıyla ilgili gezilerini, makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla gerçekleştiremeyecek.
YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?
- Büyükşehir Belediye Başkanı
- İl Belediye Başkanı
- İlçe Belediye Başkanı
- Belde Belediye Başkanı
- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri
- Mahalle muhtarları
- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.