SEÇİM YASAKLARI YARIN BAŞLIYOR

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıkladığı seçim takvimine göre, yarın propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları başlayacak.

Yarından itibaren kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, mini referandum gibi adlarla vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılamayacak. Ayrıca, bakanlarla milletvekilleri, yurt içinde yapacakları seçim propagandasıyla ilgili gezilerini, makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla gerçekleştiremeyecek.