Sosyal medyadan zaman zaman kızları Leyla ve Ela ile eğlenceli paylaşımlarda bulunan Seda Bakan, bu kez çocuklarıyla birlikte mutfağa girdi.

Ünlü oyuncu bu kez 5 yaşındaki Leyla ve 2 yaşındaki Ela'ya bulaşık yıkamayı öğretti.

"BULAŞIK YIKAMAYI ÖĞRENİYORUZ"

O anları takipçileriyle de paylaşan Seda Bakan; "Bugünkü aktivitemiz... Bulaşık yıkamayı öğreniyoruz" ifadelerini kullandı.