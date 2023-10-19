Seda Fettahoğlu, törenle anıldı

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Konuşma yapan arkadaşları ve meslektaşları Seda Fettahoğlu’nun kimseyi kırmadığını, hiç öfkelenmediğini, her zaman neşeli biri olduğunu, sorunun değil çözümün bir parçası olmaya gayret ettiğini ve herkesin hayatını güzelleştirmek için olağanüstü bir gayret gösterdiğini, her zaman iyimser ve sevecen tavrından bahsettiler.

İBB Şehir Tiyatrosu geleneği üzere, Seda Fettahoğlu’nun ebedî yolculuğunu temsilen yakılan mumu; meslektaşı Özge Kırdı, kaidenin üzerindeki yerine yerleştirdi.

Tören, sanatçıların hatıra defterine duygu ve düşüncelerini yazmalarıyla sona erdi.