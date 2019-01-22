Seda Sayan, oğlu Oğulcan'ın futbolu bırakmasının nedenini konuk olduğu Müzik Dünyası programında açıkladı. Sayan, "Oğulcan, babası gibi çok iyi bir solaktı ama 'torpillisin' deyip, onu çok üzdüler. Ben de futbolu bıraktırdım" dedi.

"KİMSEYE BİR ŞEY BEĞENDİRMEK ZORUNDA DEĞİLİM"

Geçtiğimiz günlerde yaptığı, “Oğlum fakir kızla evlensin” açıklamasıyla çok konuşulan Seda Sayan, tepkilere bir hayli sinirlenmişti.

Sayan, gelen eleştirilere, "Benim açıklamam yanlış anlaşıldı. Fakirleri aşağılıyor gibi algılandı. O zaman dizideki isimleri de değiştirsinler. Ben fakir olduğumu söylediğim için fakire fakir diyorum. Ben fakirlikten geldiğimi anlattığım için fakir diyorum. Ben çok fakirlik yaşadığım için çocuğum fakir bir kızla evlenirse onun da ailesine faydası olur dedim. Neyi beğenmediniz anlamadım. Kimseye bir şey beğendirmek zorunda değilim" açıklamasını yapmıştı.