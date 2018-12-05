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“Benim açıklamam yanlış anlaşıldı. Fakirleri aşağılıyor gibi algılandı. O zaman dizideki isimleri de değiştirsinler. Ben fakir olduğumu söylediğim için fakire fakir diyorum. Ben fakirlikten geldiğimi anlattığım için fakir diyorum. Ben çok fakirlik yaşadığım için çocuğum fakir bir kızla evlenirse onun da ailesine faydası olur dedim. Neyi beğenmediniz anlamadım. Kimseye bir şey beğendirmek zorunda değilim.