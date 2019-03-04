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Kayınpederi Baki Nefesoğlu'na olan sevgi ve özlemini sosyal medya hesabından dile getiren Üren, "Gözyaşının dili yok, ölümün yüzü soğuk. Seni çok özleyeceğim Baki babam. Mekanın cennet olsun, nurlar içinde uyu. Kıymetli büyüğümüz Baki Nefesoğlu eşimin babası 7 gün önce bugün hakkın rahmetine kavuşmuştur. Bu acı kaybımızda yanımızda olan ve dualarını esirgemeyen herkes den Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.