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'Seksendört' geri döndü: Aynı ruhla yeniden yola çıkıyoruz!

2005'te yayımladıkları "Ölürüm Hasretinle" ile Türk rock müziğine damgasını vuran grup "Seksendört", kuruluş kadrosuyla tekrar bir araya geldi. Arif Erdem Ocak, İsmail Okan Özen, Serter Karadeniz ve Tuna Velibaşoğlu, üç yılın ardından yeniden buluştu. 28 Eylül'de verecekleri konserle sevenleriyle buluşacak olmanın heyecanını yaşayan Ocak, Özen ve Karadeniz ile ara verdikleri süreçte yaşadıkları hakkında konuştu. Habertürk'ten Şevval Yılmaz Kula'nın röportajı...

'Seksendört' geri döndü: Aynı ruhla yeniden yola çıkıyoruz!
"Aynı ruhla yeniden yola çıkıyoruz!"
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* ‘Ölürüm Hasretinle’, ‘Anlayamazsın’, ‘Hayır Olamaz’, ‘Kendime Yalan Söyledim’, ‘Dokunma’… Birçok hafızalara kazınan ve efsaneleşmiş parçalara imza atmıştınız. Açıkçası geri dönüşünüz beni çok mutlu etti ve heyecanlandırdı. Siz neler hissediyorsunuz?

Arif Erdem Ocak: Hepimiz için hem duygusal hem de heyecanlı bir yeniden başlangıç olacak. Ben yurt dışındaki solo çalışmalarıma devam ederken pek çok ülkeden müzisyenlerle çalışma imkânım oldu. Hepsinden de büyük keyif aldım ama yine de ‘Seksendört’ ile ilk yola çıktığımız zamanki amatör ruhu hep özledim. Tek hedefimiz vardı; o da sadece müzik yapmak… Yol bizi nereye götürdüyse gittik. Şimdi aynı amatör ruhla, sadece birlikte yeniden müzik yapmak ve paylaşmak için yola çıkıyoruz.

İsmail Okan Özen: 20 seneye yakındır sahneye çıkıyorum ama bu heyecan başka bir heyecan…

Serter Karadeniz: Tekrar bir araya gelişimiz bizim için de çok sevindirici oldu. Tamamen üretime odaklı ve güzel bir sahne performansı hazırlamak adına kollarımızı sıvadık. Görsel olarak da sahnemizi geliştireceğimiz yeni bir döneme giriyoruz. Bu sebeple heyecanlıyız.

* Grubun kuruluşunun 1998’lere uzandığını biliyorum. Neden ‘Seksendört’ adı?

Arif Erdem Ocak: Çok soruldu bu soru bize ve biz hep kaçtık bu sorudan (Gülüyor.) Yurt dışında yaşayan bir arkadaşımızın İngilizce kelime oyunu ile ortaya attığı bir fikirdi; ‘Sex’n Dirt…’ Okunuşu; ‘Seksendört.’ O zamanlar İngilizce müzik yaptığımız için bu isim ve içinde sakladığı kelime oyunu hoşumuza gitti.

İsmail Okan Özen: Grubun kuruluş aşamasında ben aslında yoktum. 2004 itibariyle gruba dahil oldum. Grubu kuranlardan alalım cevabı (Gülüyor.)

Serter Karadeniz: ‘Sex’n Dirt’ten geliyor.