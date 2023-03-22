Sel sularının vurduğu Balıklıgöl'de balıklar göründü

Aynzeliha Gölü'nde de yakında bir çalışma yapılacağını bildiren Kılıç, şunları söyledi:

"Balıklar açlığa dayanıklı hayvanlardır. Şu an yaptıklarımız sadece bir ön tedbir. Daha önceki yıllarda Balıklıgöl havzasını besleyen kaynaklarının korunmasıyla ilgili tedbirler alınmıştı, kaynağı besleyen kuyular kapatılmıştı. Belediye aslında tedbirler almıştı ama beklenilmeyen bir sel felaketi olduğu için böyle bir şey yaşandı. Yoksa normal zamanlarda yağan yağmur bir tehlike arz etmiyor. Biz balıklar açısından sorumlu kurul olarak tüm tedbirleri aldık. Zaten 10 güne kadar da yeniden balıklarımızı yemlemeye başlayacağız."