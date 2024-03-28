Selami Şahin: Çok fakir bir aileydik

Selami Şahin Mısırlı bir anne ile Hataylı babadan, Hatay Yayladağ'da bir köyde dünyaya geldiğini belirterek, ilkokul yıllarında bayramlarda öğretmenlerinin kendisine şarkılar söylettiğini aktardı.

Türkçeyi 8 yaşında öğrenen ve o güne kadar Arapça konuşan Şahin, ilkokul öğretmeninin "Günün birinde sen şarkıcı olursun" dediğini belirterek; "İlkokul mezunuyum. Köyde çok fakir bir aileydik. Ben, 'Şarkıcı olmak için gideceğim' dedim. 'Nasıl olur?' dediler. Annemin, babamın ağlamasını hiç unutmam. 16 yaşımda ayrıldım. Adana, Antakya, Ankara bir ay 15'er gün çalıştım. Buralarda şarkıcı olunmazdı. Öğrendim ki İstanbul'da olunur. Daha 17 yaşına girmeden İstanbul'a geldim" diye konuştu.

REKLAM O yıllarda Beyoğlu'nda bir otelde çalışmaya başladığını söyleyen Selami Şahin; "Ütü öğrendim, temizlik yaptım. Otelin en üst katında bir oda var, halıları koyuyordum. Halıyla, yorgan öyle yatıyordum, çalışıyordum. O zaman plakçılık Sirkeci'de Doğubank İş Hanı'ndaydı. Daha sonra orada iş buldum" dedi. "17 YAŞINDA ÜNLENDİM" Selami Şahin; çalıştığı plak şirketinden şarkıcı olmak için yardım istediğini dile getirerek, şöyle devam etti: Onlara 'Ben şarkıcı olmak istiyorum.' dedim. 'Gurbette ömrüm geçecek/Bir daracık yerim de yok' türküsünden bir kuple okudum. Ayağa kalktılar, 'Allah Allah ne kadar güzel bir ses bu. Hemen 45'lik yapın' dediler. O zaman long play bile yoktu. 45'lik yaptık. Üçüncü 45'likte ünlendim. Neye uğradığımı şaşırdım. Şarkıcı oldum, 17 yaşında ünlendim. Nota bilmem lazımdı. Notayı kitapların yardımıyla kendi kendime öğrendim. Kazandığım paraları da annemlere gönderiyordum. Bildiğim şarkıların notalarını aldım. Onları öğrendim. "SEN MEVSİMLER GİBİSİN'İ ALMAN SEVGİLİME YAZDIM" İlk bestesi 'Sen Mevsimler Gibisin'i Alman sevgilisine yazdığını ifade eden Selami Şahin; "Dünyaya bir daha gelsem, yine müzisyen olurdum. Öncelikle bu bir aşk" değerlendirmesinde bulundu.

REKLAM Selami Şahin, şarkının söz ve müziğinin kendisine ait olduğunu vurgulayarak, "Şarkıyı Alman sevgilime yazdım. Kumburgaz'da buluştuk, kulübe gittik, geldik. Üçüncü gün baktım yanımda yok. Bir geldim kahvaltı yerine, Almanya'dan sevgilisi gelmiş. Bana, 'Ne yapayım?' dedi. Ben de elimde melodika çalıyorum. Kendim öğrenmişim yine dilli kavalla birlikte. Yalancı bir dünyaya benzettim, 'Yalancı dünya gibi yalancısın sevgilim/Sen mevsimler gibisin, değişirsin sevgilim' şarkısı böyle çıktı" ifadelerini kullandı. Sözü ve müziği başka şarkılara benzemeyen, işlenmemiş melodiler üzerine eserler üretmeye çalıştığını kaydeden Şahin, 1970'li yıllarda bir arkadaşının aşk acısından çok etkilenerek "Tanrım" şarkısını yazdığını söyledi. "ZEKİ MÜREN 50 ŞARKIMI OKUDU" Selami Şahin, bestekar olarak da her türlü besteye imza attığını söyleyerek, şunları kaydetti: Benden kim şarkı istiyorsa onun sesine göre yaptığım besteleri veriyorum ve şarkıyı okurken o sanatçının taklidini yaparak veriyorum. Niye? Eseri daha rahat geçsin diye. İyi bir rejisör oyuncuyu daha iyi oynatır. Benden kim eser istiyorsa onun sesine göre eser veriyorum. Rahmetli Zeki Müren 50 şarkımı okudu. Yıldıray Çınar, Ahmet Sezgin, Şükran Ay, Gönül Akkor, Behiye Aksoy yani Türkiye'de şarkılarımı okumayan kalmadı.