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        Haberler Magazin Selami Şahin: Eskimeyen dostlarım - Magazin haberleri

        Selami Şahin: Eskimeyen dostlarım

        Ünlü şarkıcı Selami Şahin, 41 yıl önce eski dostlarıyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 21:12 Güncelleme: 19.12.2024 - 21:12
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        Ünlü sanatçı Selami Şahin, yıllar sonra eski dostlarıyla bir araya geldi.

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        41 yıl önce dostlarıyla çekilen bir fotoğrafla birlikte güncel bir fotoğrafın kolajını takipçileriyle paylaştı.

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        Şahin yaptığı o paylaşıma oğlu Lider Şahine'de yer vererek; "Eskimeyen dostlarım; Ümit Besen, Ahmet Selçuk İlkan, Hayri Şahin, Selahattin Cesur, Haluk Öztürk yıllar sonra bir araya geldik, yeniden aynı masada buluşmanın mutluluğunu yaşadık. Müzik, dostluk ve anılarla dolu bu özel buluşma, her birimizin kalbinde derin izler bırakan bir geçmişi yeniden hatırlattı. Zaman ne kadar geçerse geçsin, müziğimiz gibi dostluğumuzun da eskimeyeceğini tekrar anladım. 2024 / 1983" notunu düştü.

        Fotoğraflar: Instagram

        #selami şahin
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