Selçuk İnan'ın bot keyfi
Teknik direktör Selçuk İnan, tatil yapmak için Bodrum'a gitti. Türkbükü'nde bir plajda eşi Cemre Kardeş ile bindiği bir botun arkasında görüntülendi
Giriş: 17.06.2024 - 11:37 Güncelleme: 17.06.2024 - 11:37
Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; eski milli futbolcu, teknik direktör Selçuk İnan, eşi Cemre Kardeş ile tatil sezonunu Bodrum'da açtı.
Türkbükü'ndeki bir plajda görüntülenen Selçuk İnan, eşi ile bir botun arkasına binip evinin yolunu tuttu.
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