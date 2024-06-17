Selçuk İnan'ın bot keyfi Teknik direktör Selçuk İnan, tatil yapmak için Bodrum'a gitti. Türkbükü'nde bir plajda eşi Cemre Kardeş ile bindiği bir botun arkasında görüntülendi

Habertürk Giriş: 17.06.2024 - 11:37 Güncelleme: 17.06.2024 - 11:37 facebook

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